В Челябинской области семилетний ребенок попал в больницу из-за электротравмы на рыбалке

Отец мальчика погиб от удара током

Управление СК России по Челябинской области организовало доследственную проверку по инциденту, который произошел в поселке Октябрьский Челябинской области в районе озера Рыбное. Смертельную травму от удара электрическим током получил 39-летний мужчина. Его брата и семилетнего сына доставили в больницу с ожогами различной степени тяжести, сообщает пресс-служба управления СКР по региону.

По предварительным данным, мужчина с семилетним сыном и братом пошли на рыбалку. На протяжении маршрута было множество знаков, запрещающих рыбалку в этом месте из за расположенных линий электропередач. Рыбаки не придали значения предупреждениям.

«В настоящее время выполняются необходимые проверочные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, назначено судебно-медицинское исследование», — сообщили в пресс-службе управления СКР по Челябинской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.