Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.52 -0.39 71.23 -0.37
Челябинск
сейчас
 
+10 °C
завтра
 
+10 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 13:36
В Челябинске нескольких человек сбили в массовом ДТП на Комсомольском проспекте
Очевидцы сообщили подробности аварии.
/ В Челябинской области рухнула облицовка крыши детского сада

В Челябинской области рухнула облицовка крыши детского сада

Обвал произошел после ливневых дождей.
сегодня в 11:49
  |  Происшествия

В Златоусте рухнула облицовка крыши детского сада 1937 года постройки. Информация о том, что здание детсада № 16 стало обрушаться, появилась в социальных сетях во вторник, 25 июня. Житель Златоуста отмечает, что сверху упал массивный булыжник, который также смял крышу подвала.

Факт инцидента подтвердили в ГУ МЧС России по Челябинской области. В ведомстве отметили, что падение случилось на площади 0,5 квадратных метра, а само место обрушения находится в отдалении от детских площадок.

На место происшествия с целью проверки был направлен представитель службы пожаротушения Златоустовского пожарно-спасательного гарнизона. Выяснилось, что погибших и травмированных в результате происшествия нет. Место падения оцеплено, допуск детей на данную территорию закрыт. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

Здание, по словам представителей МЧС, будет действовать в штатном режиме. На данный момент решается вопрос о восстановлении поврежденного участка. С информацией об инциденте ознакомлена администрация Златоуста.

Как рассказала сайту директор детского сада № 16 Елена Когута, обвал произошел после ливневых дождей. По слова руководителя учреждения, сотрудники детсада вовремя не сообщили руководству об инциденте.

Работы ведутся. Средства Управления образования и администрации выделены на проведение этих работ. — сообщила сайту «Первый областной» Елена Когута.

По словам Елены Когута, на ремонт крыши были выделены 4 миллиона рублей из городского бюджета. В управлении образования и молодежной политики администрации Златоуста подтвердили, что средства уже направлены. Чиновники надеются, что работы завершатся к началу учебного года.

Происшествия
Арестанта нашли мертвым в изоляторе Златоуста
вчера в 16:34
Арестанта нашли мертвым в изоляторе Златоуста
Общество
В администрации Златоуста рассказали, когда починят плотину на Айском водохранилище
17.06.2019
В администрации Златоуста рассказали, когда починят плотину на Айском водохранилище
Общество
Стена плотины рушится на водохранилище под Златоустом
11.06.2019
Стена плотины рушится на водохранилище под Златоустом
Происшествия
Алая вспышка от упавшего на провода дерева напугала жителей Златоуста
11.06.2019
Алая вспышка от упавшего на провода дерева напугала жителей Златоуста
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Дмитрий Зюзев
14:05, 26.06.2019
Анна, Переодически проезжаю мимо.Боюсь ошибиться,но вся строительная техника на своем месте.
Анна Павлова
13:10, 26.06.2019
Дмитрий, разве стройку не остановили?
Дмитрий Зюзев
12:58, 26.06.2019
Бизнес холл строим на набережной...

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь Ване Букову справиться с особенностями аутизма
сегодня в 18:51
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь Ване Букову справиться с особенностями аутизма
Общество
Южноуралец создал сайт в поддержку Алексея Текслера
сегодня в 18:30
Южноуралец создал сайт в поддержку Алексея Текслера
Происшествия
В Магнитогорске начался судебный процесс над обвиняемым в убийстве модели
сегодня в 18:26
В Магнитогорске начался судебный процесс над обвиняемым в убийстве модели
Общество
Речной трамвай в Златоусте прокатил уже 1000 человек
сегодня в 18:23
Речной трамвай в Златоусте прокатил уже 1000 человек
Происшествия
В Копейске дикие животные уничтожают домашние хозяйства
сегодня в 18:10
В Копейске дикие животные уничтожают домашние хозяйства
Общество
В Челябинской области два выпускника сдали ЕГЭ на 300 баллов
сегодня в 17:59
В Челябинской области два выпускника сдали ЕГЭ на 300 баллов
Общество
Водолазы подключились к работе над трещиной в плотине на Айском водохранилище
сегодня в 17:54
Водолазы подключились к работе над трещиной в плотине на Айском водохранилище
Общество
Роспотребнадзор поделился секретом, как выбрать самую вкусную клубнику
сегодня в 17:34
Роспотребнадзор поделился секретом, как выбрать самую вкусную клубнику
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Лобов А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6