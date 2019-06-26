/ В Челябинской области рухнула облицовка крыши детского сада

Обвал произошел после ливневых дождей.

В Златоусте рухнула облицовка крыши детского сада 1937 года постройки. Информация о том, что здание детсада № 16 стало обрушаться, появилась в социальных сетях во вторник, 25 июня. Житель Златоуста отмечает, что сверху упал массивный булыжник, который также смял крышу подвала.



Факт инцидента подтвердили в ГУ МЧС России по Челябинской области. В ведомстве отметили, что падение случилось на площади 0,5 квадратных метра, а само место обрушения находится в отдалении от детских площадок.



На место происшествия с целью проверки был направлен представитель службы пожаротушения Златоустовского пожарно-спасательного гарнизона. Выяснилось, что погибших и травмированных в результате происшествия нет. Место падения оцеплено, допуск детей на данную территорию закрыт. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.



Здание, по словам представителей МЧС, будет действовать в штатном режиме. На данный момент решается вопрос о восстановлении поврежденного участка. С информацией об инциденте ознакомлена администрация Златоуста.



Как рассказала сайту директор детского сада № 16 Елена Когута, обвал произошел после ливневых дождей. По слова руководителя учреждения, сотрудники детсада вовремя не сообщили руководству об инциденте.



Работы ведутся. Средства Управления образования и администрации выделены на проведение этих работ. — сообщила сайту «Первый областной» Елена Когута.



По словам Елены Когута, на ремонт крыши были выделены 4 миллиона рублей из городского бюджета. В управлении образования и молодежной политики администрации Златоуста подтвердили, что средства уже направлены. Чиновники надеются, что работы завершатся к началу учебного года.

