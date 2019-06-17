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/ В администрации Златоуста рассказали, когда починят плотину на Айском водохранилище

В администрации Златоуста рассказали, когда починят плотину на Айском водохранилище

Местных жителей заверили, что боятся обрушения конструкции не нужно.
сегодня в 16:11
  |  Общество

На прошлой неделе жители Златоуста заметили, как в бетонной стене плотины на Айском водохранилище появилась большая трещина, обвалился грунт и перекосило пешеходный мост, связывающий два берега. Местные жители испугались неблагоприятных последствий и обратились к администрации городского округа в социальных сетях с просьбой устранить проблему.

Я видел, что мост перекошен на левую сторону, есть трещина в стене. Когда я прошёл по мосту, с другой стороны была вода, грунт обвалился полностью. — сообщил в группе «ЧП ДТП Златоуст Челябинск» Андрей Королев.

Айское водохранилище является основным источником воды не только для Златоуста, но и для Златоустовского машиностроительного завода. Ближайшие дачные поселки тоже могут быть под угрозой.

Если произойдёт обвал стенки, то произойдёт цепная реакция, которая приведёт к порче самой плотины. При возникновении массового сброса воды при аварии резко увеличится уровень реки, смоет садовые участки и создаст аварийные ситуации на мостах через Ай ниже по течению. Моё мнение о случившемся — виновны собственники и те, кто этот гидроузел эксплуатирует. Я бываю в этом месте часто и ни разу не видел, чтобы происходил ремонт или профилактика. Плотину просто эксплуатируют, не вкладывая в неё. ‒ прокомментировал ситуацию житель Златоуста Дмитрий Сыромолотов.

Жителей городского округа просят не паниковать. Администрация уже приступила к решению проблемы. Вопросом оценки фактического и возможного ущерба занимается экспертная комиссия. В прошедшую пятницу и сегодня, 17 июня, специалисты из двух организаций, а также представители МЧС по Челябинской области и по Златоусту оценивали масштаб разрушений.

Трещина не влияет ни на работу плотины, ни на снабжение города водой. Лицензированные специалисты уже работают. На этой неделе будут проводиться водолазные обследования. Наметили план работ на ближайшие несколько месяцев. — рассказали сайту «Первый областной» в МУП по водоснабжению города Златоуста.

В уральском управлении Ростехнадзора сайту «Первый областной» подчеркнули, что в настоящее время собственником сооружения инициировано его обследование.

В рамках установленных требований в области безопасности гидротехнических сооружений, собственником гидротехнических сооружений Айского водохранилища в настоящее время инициировано обследование данных сооружений с участием сотрудников Управления и заинтересованных министерств и ведомств. — рассказали сайту «Первый областной» в Уральском управлении Ростехнадзора.

В пресс-службе администрации города отметили, что уже состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Вопрос по реконструкции будут решать все специалисты. По словам представителей МУП по водоснабжению города Златоуста, сроки устранения трещины зависят от финансирования работ. Но последствия обрушения планируют устранить до начала зимы.

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