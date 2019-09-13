«Любопытство и жажда экстрима»: челябинцев шокировали подростки на крыше

В сети опять появились снимки детей, рискующих своей жизнью.

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Сегодня утром, 13 сентября, в одном из челябинских пабликов в социальной сети «ВКонтакте» появились фотографии подростков, лежащих на краю крыши многоэтажки. К сожалению, дети подвергают себя такой опасности нередко, и редакция сайта «Первый областной» решила разобраться, что ими движет в такие моменты. За помощью мы обратились к психологу и челябинской полиции.

Новое ЧП произошло на крыше дома № 27А по улице Королева. На фотографии отчётливо видно, как подростки, минуя ограждения, улеглись прямо на тоненьких выступах сооружений, поддерживающих балконы. Страшное зрелище! Психолог областного центра диагностики и консультирования Виктор Сидорчук рассказал, что причина такого поведения детей и подростков кроется в обычной любознательности и поиске новых впечатлений.

«Есть такой период в жизни каждого ребёнка, когда нет понимания реальной опасности. Есть только необходимость новых впечатлений, экстрима — и всё это можно назвать определённым открыванием для себя окружающего мира. Например, малыши часто знают свой двор наизусть и, конечно же, им интереснее пойти играть в чужой двор, где всё новое, каждая лесенка и карусель. Это вполне естественно, но часто и очень опасно. В первую очередь, чтобы обезопасить ребёнка, родителям необходимо вести с ним беседы, а также заполнять его досуг, проводя с ним как можно больше времени»,— рассказал Виктор Сидорчук.

В пресс-службе МВД России по Челябинску сайту «Первый областной» ответили, что случаев «прогулок» по крышам в полиции зарегистрировано не так много: чаще всего люди, которые видят гуляющих на крыше детей, не звонят правоохранителям, а сразу же публикуют фотографии в различных пабликах в социальных сетях. Хотя органы внутренних дел настоятельно советуют свидетелям таких инцидентов сообщать в полицию.

«Такие случаи нередки, к сожалению, и определить, чья здесь вина, трудно. Конечно же, все выходы на крышу и чердаки должны быть закрыты для посторонних, и это дело управляющих компаний. Если дети бродят по каким-то недостроям или заброшенным домам, то эти территории тоже кому-то принадлежат, и собственники обязаны следить за тем, чтобы доступа к таким местам ни у кого не было. Родители тоже должны проводить беседы со своими детьми, объяснять им, что бродить по крышам — чревато серьёзными последствиями. Бывают случаи, когда дети сидят на подоконниках, свесив ноги, и их тоже просто фотографируют в различные паблики. Если же поступают сообщения в полицию, то на место незамедлительно выезжают специалисты, устанавливают, в какой квартире это происходит. Проводят профилактические беседы с родителями и их детьми, иногда даже ставят на учёт»,— рассказали в ведомстве.

В сети тоже разгорелись ожесточённые споры: кто-то удивился, почему родители не следят за своими детьми и заступились за них, сказав, что чувство страха у детей совсем не развито. А кто-то решил, что это дело каждого — в каких местах гулять. Вот только нередко такие дела заканчиваются трагедией.