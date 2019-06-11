/ Стена плотины рушится на водохранилище под Златоустом

Городские власти уже приступили к решению вопроса.

На Айском водохранилище беда. Об этом рассказали жители Златоуста, приехавшие на местную плотину. По их данным, стена плотины треснула и начала заваливаться внутрь. Из-за этого перекосило мост. Как говорят златоустовцы, через отверстие в стене хлещет вода, она успела размыть огромную яму.

Стена рушится. Только мост держит. Если эта часть рухнет, то дамбу просто прорвет. Там грунт обвалился, а внизу вода, все замыто. — рассказал местный житель.

Айское водохранилище — основной источник воды для близлежащих районов. Горожане боятся, что останутся без нее. Второй страх — что плотину прорвет и все затопит.

Администрация Златоуста намерена предотвратить любой из негативных исходов. На место уже выехала комиссия, организовать которую поручил глава городского округа Вячеслав Жилин.

Прямо сейчас на плотине находится комиссия с участием специалистов из Челябинска и представителей Ростехнадзора. Там вокруг стены находятся воды, стена начала коситься в сторону. Выясняют причину — либо размыв, либо грунтовые воды. В ближайшее время на плотине будут работать специалисты, будут проводить изыскания. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Златоуста.

Ремонт начнется в ближайшее время.