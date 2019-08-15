Родители Южного Урала могут обезопасить своих детей от падения из окон

В России разрабатывают специальный закон.

В России хотят разработать закон, который позволит обезопасить детей от падения из окон. Ежегодно статистика малышей, упавших с высоты, растет в теплое время года. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль предложил дарить родителям каждого новорожденного набор для установки ограничителей на окна. Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова также поддержала идею о разработке закона, пообещав направить соответствующее обращение в Госдуму и Совет Федерации.

В Челябинской области данный вопрос как никогда актуален. С мая по июль 2019 года Следственный комитет РФ по Челябинской области зафиксировал 8 случаев падения детей из окон.

«По результатам проведенных процессуальных проверок, следователями установлено, что основной причиной произошедшего является оставление детей без присмотра родителями и родственниками в жилых помещениях, ослабление внимания к детям, которые находятся в помещении с открытыми окнами, в том числе и с защитными устройствами, москитными сетками. В большинстве случаев, это происходит в многодетных и малообеспеченных семьях, состоящих на учете в органах опеки», — прокомментировал для сайта «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

СУ СК РФ по Челябинской области рекомендовал органам местного самоуправления и опеки и попечительства провести дополнительные профилактические мероприятия, направленные на проверку условий проживания многодетных и малообеспеченных семей. Родители же, в первую очередь, должны не забывать об опасности, которую несут открытые окна.

«Здесь, в первую очередь, стоит помнить об ответственности родительской, о том, что каждый родитель должен принять меры, чтобы обезопасить своего ребенка в быту», — подчеркнула уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина.

Не сводить глаз с маленьких детей, тем более, когда их сразу несколько — практически невозможно, поэтому даже самым внимательным родителям стоит задуматься о том, как обезопасить малышей от открытых окон.

«У нас двое детей: 4 и 7 лет. Мы поменяли ручки окон сразу же, как появился ребенок, потому что лучше я заплачу сейчас эти 2000 рублей, чем потом буду себя корить», — поделилась своим мнением с сайтом «Первый областной» мама двоих детей Оксана Коршева.

Сейчас родители могут выбрать из сразу нескольких вариантов ограничителей на оконные рамы. Цены начинаются от 300 рублей: за небольшие деньги можно купить замочек, который крепится на саму раму, к нему прикреплен рычажок. Передвинуть его может только взрослый, именно этот рычажок не позволяет окну открыться.

Есть варианты, как те, что установила семья Оксаны Крошевой — ручки для пластиковых окон с замками. Повернув ключ в замочной скважине, вы зафиксируете положение створки, а ребенок не сможет его изменить, даже если залезет на подоконник.