В Челябинской области двухлетний малыш выпал с пятого этажа

Это уже не первый случай за август.

В Челябинской области учащаются случаи выпадения детей из окон. Так, 17 августа в поселке Роза двухлетний малыш сорвался с окна пятого этажа.

По предварительным данным, ребенок, оставшийся без присмотра, потянулся к открытому окну и сорвался с него. Малютку отправили в больницу города Коркино. Малыш получил многочисленные переломы, медики оценивают его состояние как тяжелое.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проведения проверки взято на контроль руководством следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— сообщили в пресс-службе следственного комитета по Челябинской области.

Напомним, что это уже далеко не первый случай за последние несколько месяцев. С мая по июль в следственном комитете зафиксировано восемь подобных инцидентов. По результатам многочисленных проверок, основная причина выпадения детей из окон — нахождение малышей без внимания взрослых. В августе этого года это уже третий случай: 6 августа 7-летняя девочка в Аше сорвалась с пятого этажа жилого дома, а 5 августа в Коркино из окна второго этажа выпал годовалый малыш. Ребята остались живы, но получили многочисленные травмы.

Будьте внимательнее, не оставляйте своих детей без присмотра, оснастите окна специальным оборудованием, чтобы ребенок не смог самостоятельно его открыть.