На Южном Урале матери помогли вернуть сына в Чеченскую республику

Сейчас женщина с ребенком вернулись в родную республику.



Судебные приставы Челябинска смогли отыскать и передать ребенка от отца к матери в Чеченскую республику. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

Дело в том, что по решению суда шестилетний мальчик должен был проживать с матерью в Чеченской республике, но отец оказался против этого. Мужчина забрал ребенка и на протяжении трех лет скрывал его местоположение. В связи с этим было вынесено постановление об исполнительном розыске.

«Судебными приставами Чеченской республики было установлено, что мужчина предположительно может находиться в летний период в Саткинском районе Челябинской области, а в остальное время проживать в южноуральской столице. Данные обстоятельства послужили основанием для направления розыскного задания коллегам из Челябинской области», — пояснили в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

Судебные приставы Центрального района Челябинска смогли найти в кратчайшие сроки мужчину и мальчика. Специалистам удалось договориться с мужчиной, который категорически не хотел возвращать сына. Для передачи ребенка из Чеченской республики прилетела мать. В присутствии органов опеки прошла передача ребенка. Сейчас женщина с сыном вернулись домой.