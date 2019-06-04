В Челябинской области ребенок сорвался с недостроенного здания

Мальчик госпитализирован с тяжелыми травмами.

В Челябинской области ребенок упал с недостроенного здания и получил тяжелые травмы. Несчастный случай произошел в Озерске 31 мая. 12-летний мальчик забрался на четвертый этаж недостроенного здания женской консультации, откуда сорвался. С места происшествия он был госпитализирован в больницу.



Одна из причин произошедшего – это то, что подросток смог попасть в недостроенное здание. Необходимо разъяснять детям и подросткам, что посещать подобные места категорически запрещено. Этот тяжелый несчастный случай должен стать уроком для того, чтобы впредь подобное не повторялось. В настоящее время в администрации округа создана комиссия, которая должна будет выявить причины произошедшего и определить мероприятия, которые позволят предотвратить повторение подобной беды в дальнейшем. — прокомментировал ситуацию исполняющий обязанности главы Озерского городского округа Иван Сбитнев.

После того, как мальчику была оказана медицинская помощь в Клинической больнице №71, его доставили в детскую больницу в Челябинск, где он сейчас проходит специализированное лечение.



Правоохранительные органы проводят проверку по данному происшествию.

