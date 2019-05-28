/ Бензовоз упал и загорелся после столкновения с легковушкой

Пламя тушили два часа.

На трассе Челябинск-Курган загорелся бензовоз. Автомобиль, как предварительно установили, столкнулся с легковой машиной. «Ниссан» устоял, а вот бензовоз упал на дорогу. Из-за этого машина загорелась. Пламя охватило не только цистерну и кузов, но и часть дороги, а также легковушку. На тушение незамедлительно отправились сотрудники МЧС.

Работы проводились по повышенному рангу пожара вызов № 2. В ликвидации возгорания были задействованы 38 человек и 13 единиц техники, проведена пенная атака. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.

Бензовоз загорелся в 18:22, а в 20:30 объявили о полной ликвидации горения. В аварии обошлось без пострадавших.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.