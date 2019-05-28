Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
64.46 -0.15 72.19 -0.13
Челябинск
сейчас
 
+19 °C
завтра
 
+21 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Бензовоз упал и загорелся после столкновения с легковушкой

Бензовоз упал и загорелся после столкновения с легковушкой

Пламя тушили два часа.
сегодня в 13:36
  |  Происшествия

На трассе Челябинск-Курган загорелся бензовоз. Автомобиль, как предварительно установили, столкнулся с легковой машиной. «Ниссан» устоял, а вот бензовоз упал на дорогу. Из-за этого машина загорелась. Пламя охватило не только цистерну и кузов, но и часть дороги, а также легковушку. На тушение незамедлительно отправились сотрудники МЧС.

Работы проводились по повышенному рангу пожара вызов № 2. В ликвидации возгорания были задействованы 38 человек и 13 единиц техники, проведена пенная атака. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.

Бензовоз загорелся в 18:22, а в 20:30 объявили о полной ликвидации горения. В аварии обошлось без пострадавших.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Общество
Работу бизнес-центра «Аврора» в Челябинске могут приостановить после пожара
сегодня в 09:42
Работу бизнес-центра «Аврора» в Челябинске могут приостановить после пожара
Общество
Последствия крупного лесного пожара устраняют в Челябинской области
24.05.2019
Последствия крупного лесного пожара устраняют в Челябинской области
Происшествия
Крупный пожар сняли на видео вблизи заповедника «Аркаим» в Челябинской области
20.05.2019
Крупный пожар сняли на видео вблизи заповедника «Аркаим» в Челябинской области
Происшествия
В Челябинской области 92-летняя женщина пострадала во время пожара
13.05.2019
В Челябинской области 92-летняя женщина пострадала во время пожара
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Ольга Ахметкаримова (Тимербула
13:55, 28.05.2019
На этой трассе все время что то происходит !

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Культура
Юрий Куклачев: «В цирковом училище мне сказали, что между мной и профессией клоуна нет ничего общего»
сегодня в 18:07
Юрий Куклачев: «В цирковом училище мне сказали, что между мной и профессией клоуна нет ничего общего»
Общество
Бездомная челябинская пенсионерка, которую приютила семья из ХМАО, готовится к переезду
сегодня в 18:01
Бездомная челябинская пенсионерка, которую приютила семья из ХМАО, готовится к переезду
Общество
Субсидии работодателям, трудоустраивающим южноуральцев, утвердили в правительстве региона
сегодня в 17:52
Субсидии работодателям, трудоустраивающим южноуральцев, утвердили в правительстве региона
Общество
Жителям Челябинской области помогут избавиться от долгов в специальном центре
сегодня в 17:45
Жителям Челябинской области помогут избавиться от долгов в специальном центре
Общество
Челябинск разделят на участки, во главе которых будут ответственные за чистоту и порядок
сегодня в 17:32
Челябинск разделят на участки, во главе которых будут ответственные за чистоту и порядок
Общество
Двух дочек забрали у неблагополучной мамы в Челябинской области
сегодня в 17:08
Двух дочек забрали у неблагополучной мамы в Челябинской области
Общество
Итоги встречи главы региона с бизнесменами подвели предприниматели
сегодня в 16:56
Итоги встречи главы региона с бизнесменами подвели предприниматели
Общество
Телевещание в Челябинске прервется на целый день
сегодня в 16:47
Телевещание в Челябинске прервется на целый день
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6