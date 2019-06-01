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/ В Челябинской области начался купальный сезон

В Челябинской области начался купальный сезон

Южноуральцам напоминают, где отдых на воде будет безопасным.
сегодня в 11:36
  |  Общество

С 1 июня в Челябинской области официально можно купаться в водоемах. О долгожданном открытии сезона напомнили в ГУ МЧС. При этом в ведомстве отметили, что отдых на воде может быть опасным, если южноуральцы не будут соблюдать правила поведения.

Жителей Челябинской области просят не злоупотреблять алкоголем во время культурного отдыха на пляжах. Кроме того, южноуральцам рекомендуют заходить в воду только в разрешенных местах. Это те пляжи, которые удовлетворяют всем нормам и по качеству воды, и по обеспечению безопасности.

По словам заместителя начальника отдела безопасности на водных объектах Александра Тараканова, по состоянию на 31 мая 2019 года на учете зарегистрировано 173 пляжа. 48 пляжей осмотрено, из них 38 пляжей допущены к эксплуатации, из которых 31 пляж расположен на территории детских оздоровительных лагерей. До 10 июня планируется провести техническое освидетельствование еще 160 пляжей области. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

На готовых для купания пляжах должны быть матросы-спасатели, которые умеют оказывать первую помощь; границы заплыва, обозначенные визуально (причем в этих границах не должны плавать лодки, гидроциклы и другие плавсредства); профилактические стенды. Кроме того, мостки и вышки должны быть в хорошем состоянии, а дно обследовано водолазами, что подтверждается соответствующим актом.

Напомним, что в Челябинске разрешено купаться на шести пляжах, а в 35 местах запретили заходить в воду.

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Комментарии

Анна Чехова
12:32, 01.06.2019
Господи взрослые и дети

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