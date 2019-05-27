Причиной смерти стал высоковольтный провод, пролегающий рядом.

В Челябинской области ребенок погиб, гуляя по теплотрассе. Тело 14-летнего мальчика было обнаружено на улице в городе Бакал Саткинского района 25 мая. По предварительным данным, несколько мальчиков забрались на теплотрассу, которая проходит на высоте более 2 метров от уровня земли. В месте, где теплотрасса пересекается с линией электропередач, мальчик задел высоковольтный провод. Ребенок получил смертельную травму.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, в чьи обязанности входит обеспечение безопасной эксплуатации электросетей. — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.