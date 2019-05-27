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сегодня в 14:13
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Мальчика искали четыре дня.
/ В Челябинской области ребенок погиб, гуляя по теплотрассе

В Челябинской области ребенок погиб, гуляя по теплотрассе

Причиной смерти стал высоковольтный провод, пролегающий рядом.
сегодня в 11:47
  |  Происшествия

В Челябинской области ребенок погиб, гуляя по теплотрассе. Тело 14-летнего мальчика было обнаружено на улице в городе Бакал Саткинского района 25 мая. По предварительным данным, несколько мальчиков забрались на теплотрассу, которая проходит на высоте более 2 метров от уровня земли. В месте, где теплотрасса пересекается с линией электропередач, мальчик задел высоковольтный провод. Ребенок получил смертельную травму.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, в чьи обязанности входит обеспечение безопасной эксплуатации электросетей. — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Комментарии

Сергей Панасенко
13:13, 27.05.2019
У нас всё детство так прошло и повыше забрались, но никто не убивал я, да ломали руки и ноги, а сейчас молодняк вырос на интернете, насмотрчтся там, как прыгать и идут геройствовать. А сноровки и опыта нет, вот и убиваются

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