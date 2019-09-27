За долгое восстановление дворов и дорог после раскопок будут штрафовать

Закон изменили депутаты Челябинской области.

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В Челябинске на заседании Законодательного собрания ввели новый состав правонарушения. Правки нужны, чтобы заставить подрядчиков соблюдать сроки восстановления элементов благоустройства после проведения земляных работ.

Так, если после «раскопок» работники не приведут территорию в порядок в определённый срок, прописанный в ордере, то их ожидает штраф: для граждан в размере от 1 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 50 тысяч рублей и для юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

«Такое предложение сформировано с учетом печально сложившейся в Челябинске практики, основанной на результатах мониторинга содержания территорий: как правило, земляные работы завершаются в установленные сроки, а восстановление нарушенного благоустройства выполняется с их нарушением или вообще не выполняется»,— сообщили в пресс-службе Заксобрания.

Кроме того, депутаты в первом чтении одобрили ещё ряд поправок, касающихся ужесточения наказания за несоблюдение сроков выполнения земляных работ, а также за повреждение объектов благоустройства при проведении работ без ордера, если он необходим. За такие «проступки» компании будут платить от 50 до 100 тысяч рублей, должностные лица — от 5 до 50 тысяч рублей, а граждане — от 1 до 5 тысяч рублей.