В Челябинской области разыскивают мужчину, пропавшего больше года назад

Фарход Ахмедов не выходит на связь с прошлого марта.



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В Челябинской области продолжаются поиски Фархода Ахмедова, уроженца Магнитогорска, пропавшего больше года назад. 33-летний мужчина, работавший водителем маршрутного такси, 19 марта 2019 года припарковал свою машину на одной из городских стоянок. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.



«Около 21 часа 30 минут 19.03.2019 припарковал свой автомобиль на автостоянке, расположенной по адресу: Челябинская область, Орджоникидзевский район города Магнитогорска, проспект Ленина, 158, покинул территорию указанной автостоянки и до настоящего времени его местонахождение не установлено»,— рассказали «Первому областному в следственном комитете России по Челябинской области.

Основные приметы пропавшего: на вид 30-33 лет, рост около 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие. Отметим, что по факту исчезновения Фархода Ахмедова возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК РФ.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего просят сообщить по телефонам: 8(351)728-57-01; 8(351)265-91-10; 8(351)265-92-22; 8(3519) 24-25-51; 8(3519) 24-20-93.