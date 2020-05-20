Челябинские полицейские ищут без вести пропавшего жителя Забайкальского края

Южноуральцев просят помочь в поисках.

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Полицейские Челябинской области помогают коллегам из Чернышевского района Забайкальского края в розыске 21-летнего Шишкина Сергея Семеновича. Парень ушел из села Арчикой днем 10 января этого года. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.

«Приметы разыскиваемого: на вид 20 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы темные. Был одет: шапка черная вязаная, пуховик черного цвета, спортивные брюки черного цвета с белыми лампасами, замшевые мокасины черного цвета. Особые приметы: на левом предплечье татуировка „SELVA ET SERVA“», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Всех, кто знает, где может находиться молодой человек, просят позвонить по телефонам ОМВД России по Чернышевскому району Забайкальского края 8(302-2) 23-57-08 или 102.