Уроженка Челябинска разыскивает родного дядю-фронтовика

Родственник женщины пропал еще в 1941 году.

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В редакцию сайта «Первый областной» поступило письмо с просьбой о помощи. 77-ми летняя Василиса Ивановна Ленчик пытается найти родного дядю — Митрофанова Игоря Владимировича, 1922-24 года рождения.

«В начале войны его забрали с танковой бригады добровольцем. Может кто-то был знаком с ним, помнит, если живы. Родители Митрофанова Игоря Владимировича — Митрофанов Игорь Александрович и Митрофанова Юлия Карловна, проживали в городе Челябинске на улице Сони Кривой в частном секторе. Помогите найти», — пишет в письме племянница пропавшего ветерана.

Сама же Василиса Ивановна с 1967 года проживает в городе Нижний Тагил и является Ветераном труда. Если вы владеете какой-либо информацией о Игоре Владимировиче Митрофанове, пишите к нам в редакцию: 1obl@1obl.ru.