Несколько работников детского интерната в Магнитогорске заражены коронавирусом

Все ученики учреждения сдали анализ.

Послушать 00:00

В Магнитогорске заболевание новой коронавирусной инфекцией подтвердилось сразу у двух работников детского интерната. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Подтвердились у двух работников МОУ „Коррекционная школа-интернат № 5“ для детей с особенностями развития. У всех обучающихся были взяты анализы на коронавирус. Все результаты отрицательные», — сообщают в администрации Магнитогорска.

Заведение закрыто на две недели обязательной самоизоляции. Предварительно установлено, что сотрудники были заражены не в интернате, поскольку работают удаленно.

Отметим, что всего в Магнитогорском городском округе было заражено 19 человек. Часть из них вернулись из-за границы, часть из Москвы, кто-то заразился уже внутри округа. Практически все переносят болезнь в легкой форме, состояние средней степени тяжести диагностируется только у двух человек. Четверо заболевших выписаны из медицинских учреждений с отрицательными результатами анализов.