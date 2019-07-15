«Яндекс.Такси» украло три тысячи у жителя Магнитогорска

Представители сервиса пообещали разобраться в ситуации.

Будьте осторожны, привязывая карту в приложениях и сервисах. Один из жителей Магнитогорска потерял три тысячи рублей за поездки на такси, которые он не совершал.

Андрей Мухачев не пользовался услугами такси уже полгода. Несмотря на это, недавно ему на телефон пришло оповещение о снятии денег за поездки в сервисе «Яндекс.Такси». За два дня было списано три тысячи рублей.

«Всего сняли около трех тысяч рублей с дебетовой карты, которая была привязана к сервису «Яндекс.Такси». Мой список поездок пуст. Составил обращения для этой компании и банка. Предупреждаю всех: отвяжите свои карты от сервиса такси», — написал Андрей в социальных сетях.

В «Яндекс.Такси» пообещали разобраться в случившемся.

Стоит отметить, что подобные происшествия могут быть связаны с утечками личных данных пользователей, которые уже давно не редкость в наше время. Например, не так давно, из-за нарушения правил безопасности в сеть попали голосовые сообщения пользователей Google. Поэтому если вы беспокоитесь о сохранности ваших данных, постарайтесь минимизировать количество личной информации, которую вы оставляете в сети, а случае появления информации об утечке в сервисе, которым вы пользуетесь, немедленно проверьте безопасность ваших данных.