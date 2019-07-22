Облако необычной формы напугало жителей Трехгорного

Многие из пользователей никогда не видели такого природного явления.

Жители города Трехгорный в Челябинской области выложили в социальные сети фото и видео облака со странной и угрожающей формой. Публикация вызвала огромный резонанс.

Горожане высказывали самые разные теории о происхождении необычного явления. Некоторые сравнивали облако с волком, стоящим на горе, с Годзиллой и с молящейся девушкой. Один из пользователей и вовсе увидел в нем персонажа аниме.

Однако несколько комментаторов решили подойти к фотографиям с научной точки зрения и пришли к выводу, что напугавшее горожан облако, скорее всего, является простым смерчем. К сожалению, новостей о пропавших девочках и собачках, попавших в изумрудный город, не поступало.