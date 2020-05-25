В Челябинской области разбушевался сильный ветер

Ожидается, что непогода продлится всю ночь.

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В Челябинской области жители жалуются на сильнейший ветер. О том, что на территории региона бушует непогода, предупреждает ГУ МЧС России по Челябинской области, обращая внимание на то, что при таком сильном ветре лучше оставаться дома.

«По прогнозам синоптиков ночью 26 мая на территории Челябинской области ожидаются порывы ветра до 22 метров в секунду. В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, увеличение площади природных пожаров до крупных», — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Пока жители региона не обращались в МЧС из-за происшествий, но первые разрушения ветер уже принес: в Златоусте он отрывает наружную рекламу и валит целые деревья.

«У нас тридцатиметровый тополь рухнул в жилой зоне. Перекрыл дорогу между двух многоэтажек», — сообщает корреспондент медиахолдинга ОТВ с места событий.

Жалуются на сильный ветер и под Чебаркулем, в селе Непряхино. Там ветер успел перевернуть незакрепленный шатер.

Напоминаем, что в случае чрезвычайной ситуации вы можете позвонить по номеру «01», «101» или «112».