На Урале из-за штормового ветра погиб один человек

Мужчина скончался после падения строительного крана.

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В Екатеринбурге один человек погиб из-за штормового ветра, который накрыл Уральский регион сегодня, 25 мая. Мужчина скончался от травм, полученных в результате падения от стихии строительного крана, сообщают РИА Новости со ссылкой на горздрав Екатеринбурга.



«Двое пострадавших, среди них один погибший — крановщик»,— пишут РИА Новости.

В МЧС по Свердловской области ранее сообщили, что в переулке Низовом на строительной площадке ветром повалило козловой кран, в результате чего пострадал рабочий. Также говорилось, что травму головы получил мужчина в Академическом микрорайоне Екатеринбурга. Также в городе Полевском от поваленных веток пострадала женщина. Её в бессознательном состоянии доставили в больницу.

Отметим, что шквалистый ветер прошёл 25 мая не только в Свердловской, но и в Челябинской области. В отдельных районах его порывы достигали 30 м/с.