Три человека погибли во время урагана в Свердловской области

Последствия непогоды в регионе ликвидировали почти 3 сотни людей.

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Разбушевавшаяся непогода унесла жизни трех людей из Свердловской области. На территории соседнего региона, как и в Челябинской области, вчера вечером и ночью бушевал сильнейший ветер.

О первой смерти в Екатеринбурге сообщают «РИА-Новости». Погиб мужчина, работающий на козловом кране. Еще один погибший находился возле банка в городе Арамиль. Крыша здания рухнула прямо на мужчину. Третьим погибшим стал еще один мужчина в Екатеринбурге, его ударило железными воротами. Выражаем соболезнования семьям погибших.

Также в медицинское учреждение была доставлена женщина без сознания, которая пострадала из-за веток дерева, сломанных сильным ветром.

Кроме того, в области было зафиксировано множество поваленных деревьев, сорванных крыш, поврежденных автомобилей. Десятки муниципальных образований остались обесточенными.

Над последствиями разрушений работают специалисты МЧС, полиции, медицинские работники, коммунальные службы и энергетики, всего около 300 человек. Кроме того, к работе привлечена почти сотня единиц техники.

Видеозапись с последствиями буйства стихии можно увидеть здесь.