Города без света, поваленные деревья и остановки: последствия штормового ветра на Южном Урале

В понедельник, 25 мая, на территории региона прошел ураган.

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В прошедшие сутки в Челябинской области наблюдалось резкое ухудшение погодных условий. Во многих городах и районах шквалистым ветром повалило деревья, остановки, ветхие конструкции, крыши и столбы. Без света остались около 27 населенных пунктов.

«Под удар стихии попали в большей степени энергообъекты распределительной сети, расположенные в Каслинском, Верхнеуфалейском, Аргаяшском, Сосновском районах, а также в Кыштымском и Коркинском городских округах», — сообщили в пресс-службе «Россети Урал» — «Челябэнерго».

Аварийные бригады продолжали устранять последствия и сегодня, 26 мая.

«На 7.00 утра оставались отключенными потребители в Каслинском районе — в д. Аллаки (80 человек), в г. Касли (ул. Ретнева, около 400 человек), в Уфалейском районе в д. Даутово — 387 человек. В кратчайшие сроки и данные потребители были обеспечены электроэнергией», — говорится в сообщении.

На данный момент электроснабжение восстановлено. Сообщить об отключениях и повреждениях энергообъектов, а также узнать о ходе восстановительных работ можно по телефону контакт-центра компании: 8-800-220-0-220.

В соцсетях южноуральцы делились фотографиями и видео с последствиями урагана. Садоводы жаловались на сломанные теплицы. В Озерске ветром снесло остановку, повалило веранду на детской площадке, деревья, повредило провода. В Верхнем Уфалее поваленные ветром деревья оборвали линии электропередач. На дороге Касли — Кыштым деревья перекрыли дорогу.

В Магнитогорске местные жители пожаловались на поваленные деревья, которые не убирают. Люди боятся за свое здоровье.

«Опять началось! Опять падают деревья! Мало того, после зимы лежат не убранные, так еще и новые ломаются. Муж еле отбежать сумел. На машина соседа чудом не попало. На окне поддон выломало. ЖЭУ, наведите порядок. Улица Строителей, 59», — написала местная жительница Евгения Санкина.

В Челябинске также повредило множество машин и деревьев. От ТК «Елки» оторвало кусок профнастила.