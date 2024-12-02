В Челябинской области раскрыто убийство шестилетней давности

По делу задержан подозреваемый — 27-летний мужчина

В Челябинской области задержан подозреваемый в убийстве, которое было совершено более шести лет назад в поселке Слюдорудник Кыштымского городского округа, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Ночью в октябре 2018 года знакомые распивали спиртное в одном из домов по улице Родниковая. В какой-то момент разгорелся конфликт. И во время ссоры обвиняемый при помощи веревки задушил 58-летнюю женщину, а потом скрылся», — рассказывают в пресс-службе.

Раскрыть по горячим следам дело не удалось. Однако во время изучения старых дел следователи регионального СКР и отдела криминалистического сопровождения следствия ГУ криминалистики СК России, а также оперативники ГУ МВД России заподозрили в преступлении неоднократно судимого 27-летнего жителя Верхнего Уфалея, который работал в поселке вахтовым методом.

«При повторном допросе свидетелей, а также проведении психофизиологического исследования с использованием полиграфа удалось получить важную для следствия информацию. Во время допроса мужчина дал признательные показания об обстоятельствах убийства», — добавляют в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

Фигуранту предъявлено обвинение. Уголовное дело возобновлено, назначены дополнительные судебные экспертизы.