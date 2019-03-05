/ В Челябинской области ранее судимый мужчина напал на сына своей сожительницы с ножом

В городе Усть-Катав Челябинской области сотрудники Росгвардии задержали ранее судимого жителя Амурской области, который напал на сына своей сожительницы.

3 марта, на пульт охраны войск нацгвардии РФ поступила информация о срабатывании тревожной кнопки в одном из домов в городе Усть-Катаве. К незамедлительно прибывшим бойцам Росгвардии обратилась женщина с просьбой о помощи. По ее словам, между ней и сожителем произошел словесный конфликт, в ходе которого 17-летний сын заступился за мать, попросив гражданина покинуть квартиру. В какой-то момент мужчина схватился за кухонный нож, начал угрожать подростку, а впоследствии попытался нанести удар, но промахнулся. — сообщает сайту «Первый областной» пресс-служба Росгвардии.

Как только буян услышал, что скоро прибудут стражи правопорядка, он спрятал нож. Его задержали сотрудники Росгвардии и передали следственно-оперативной группе.