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/ В Челябинской области ранее судимый мужчина напал на сына своей сожительницы с ножом

В Челябинской области ранее судимый мужчина напал на сына своей сожительницы с ножом

сегодня в 17:33
  |  Происшествия

В городе Усть-Катав Челябинской области сотрудники Росгвардии задержали ранее судимого жителя Амурской области, который напал на сына своей сожительницы.

3 марта, на пульт охраны войск нацгвардии РФ поступила информация о срабатывании тревожной кнопки в одном из домов в городе Усть-Катаве. К незамедлительно прибывшим бойцам Росгвардии обратилась женщина с просьбой о помощи. По ее словам, между ней и сожителем произошел словесный конфликт, в ходе которого 17-летний сын заступился за мать, попросив гражданина покинуть квартиру. В какой-то момент мужчина схватился за кухонный нож, начал угрожать подростку, а впоследствии попытался нанести удар, но промахнулся. — сообщает сайту «Первый областной» пресс-служба Росгвардии.

Как только буян услышал, что скоро прибудут стражи правопорядка, он спрятал нож. Его задержали сотрудники Росгвардии и передали следственно-оперативной группе.

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