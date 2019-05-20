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/ Школьница изрезала себя на глазах у подруги в Челябинской области

Школьница изрезала себя на глазах у подруги в Челябинской области

Девочка предложила почитать стихи, но вместо этого вынула нож.
сегодня в 11:31
  |  Происшествия

В Челябинской области ребенок изрезал себя прямо в учебном заведении. 14-летняя девочка порезала себе руки и живот ножом, который принесла из дома. С травмами ребенок был госпитализирован в одно из местных медицинских учреждений, где и находится в данный момент.

Устанавливаются обстоятельства, проводится проверка. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, что педагоги характеризуют девочку как ребенка с активной социальной позицией, от которого никто не ожидал подобных действий.

В тот день не было контрольных, девочка отвечала на уроках, получила хорошие оценки. Она очень общительная, пользуется уважением у сверстников. С 8 утра она была жизнерадостна, общалась с классным руководителем, выполняла общественные поручения. Ребята не могут ничего сказать об этом, они очень удивлены. Она пригласила свою подругу послушать стихи, которые она сама написала, а вместо этого достала нож, который сама принесла из дома, и порезала себя. — сообщила сайту «Первый областной» заместитель директора школы Марина Маслова.

Отметим, что ребенок госпитализирован с резаными ранами рук и живота. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, девочка пробудет в больнице еще неделю.

Педагоги школы, в которой произошло чрезвычайное происшествие, разобрали инцидент, провели часы ученичества с детьми, а также пригласили специалистов из кризисного центра, которые рассказали детям, где им могут помочь в сложных ситуациях.

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Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Иван
13:19, 20.05.2019
Похоже читать она стала клауд-рэп
Миша Аношкин
13:12, 20.05.2019
В дурке самое место
Анна Чехова
13:02, 20.05.2019
Ох. Еть
Nastassi Orlova
12:51, 20.05.2019
"А-Адекватность! "

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