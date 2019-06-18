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/ Напавшему на интернет-кафе жителю Варненского района вынесли приговор в Челябинске

Напавшему на интернет-кафе жителю Варненского района вынесли приговор в Челябинске

Мужчина приставил нож к шее администратора, требуя передать деньги.
сегодня в 11:25
  |  Происшествия

Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении жителя Варненского района, напавшего на интернет-кафе на Комсомольском проспекте в конце прошлого года. Мужчина признан виновным по статье «Разбой, совершенной с применением оружия» уголовного кодекса России.

Суд установил, что в декабре 2018 года мужчина, находясь в «Интернет-кафе» на Комсомольском проспекте, напал на администратора. Он приставил к ее шее нож с требованием передать деньги. Девушка попыталась вырваться, однако обвиняемый порезал ей руку в области предплечья.

Девушке удалось выхватить нож из рук обвиняемого и выбросить в центр зала. Тогда злоумышленник вооружился канцелярскими ножницами, приставил их к затылку потерпевшей, требуя при этом денежные средства. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, она передала злоумышленнику 38 тысяч рублей.— рассказала сайту «Первый областной» старший помощник прокурора Челябинской области по взаимодействию со СМИ Наталья Мамаева.

Суд признал вину мужчины в совершенном деянии. Ему назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, были удовлетворены иски о взыскании имущественного ущерба в размере 38 тысяч рублей и возмещении морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

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