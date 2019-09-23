Маршрутчик с ножом напал на пассажира

В салоне между мужчинами разразился конфликт, который продолжился на улице.

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В областную клиническую больницу № 3 был доставлен мужчина с ножевыми ранениями. Челябинец рассказал, что на него напал водитель маршрутного такси.

Во время поездки в 91-ой маршрутке между водителем и пассажиром произошел конфликт. Автомобиль остановился возле ТК «Комсомольский», мужчина вышел из салона, уже на улице его догнал водитель и накинулся на него с ножом.

«Вызов поступил в 13:43 на остановку ТК „Комсомольский“. 35-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения рассказал, что получил удар по голове и ножевое ранение в область уха. Он был доставлен в ОКБ № 3, с резанной раной левой ушной раковины», — сообщили в пресс-службе горздрава.

В областной клинической больнице № 3 пояснили, что мужчине была оказана необходимая помощь, но госпитализация не потребовалась. Его жизни ничего не угрожало.

«Было зарегистрировано сообщение по факту нападения водителя маршрутки на пассажира. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — пояснили в управлении МВД по городу Челябинску.

По какой причине произошел конфликт, не уточняется. Мужчина был направлен на амбулаторное лечение.