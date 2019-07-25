В Челябинской области в ночном ДТП погибли пять человек

За жизнь шестого пассажира сейчас борются медики.

Поздним вечером среды, 24 июля, на южноуральской трассе произошло страшное ДТП. На дороге сошлись две отечественные легковушки, в которых находились шесть пассажиров. Об аварии сообщили в пресс-службе МЧС.

В 23:50 на шестом километре автодороги «Аргаяш-Кулуево-Марксист-Альмеева» столкнулись автомобили марки «ВАЗ». По предварительной информации, 31-летний водитель «семёрки» двигался не по своей полосе и врезался в «одиннадцатую», за рулём которой находился 21-летний молодой человек.

На место незамедлительно отправились машины экстренных служб, однако спасти пассажиров уже не удалось. Оба водителя и трое их спутников скончались на месте.

«В автомобиле ВАЗ-21112 погибли 21-летний водитель и его 22-летняя пассажирка. В автомобиле ВАЗ-21074 находились 31-летний водитель и трое мужчин, в живых остался только один из них. 22-летний молодой человек доставлен в больницу», — рассказали корреспонденту сайта «Первый областной» в Управлении ГИБДД Челябинской области.

Известно, что среди пассажиров легковушек не было детей. Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

