В Челябинской области пьяный бесправник сбил мужчину

Пострадавший вышел на дорогу из впереди движущегося автомобиля.

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Накануне вечером в Челябинской области бесправник наехал на мужчину, вышедшего из другого автомобиля на проезжую часть. Пострадавший получил травмы, не совместимые с жизнью. Подробнее сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

«10 октября в 23:15 на 6 километре автодороги Варламово-Кундравы мужчина, 1997 года рождения, управляя автомобилем „ВАЗ-21100“, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления транспортными средствами, совершил наезд на вышедшего из попутно двигавшегося впереди автомобиля „Хундай Элантра“ пассажира. В результате ДТП пассажир — мужчина, 1973 года рождения, — погиб на месте происшествия»,— рассказали в ведомстве.

Пьяный бесправник сразу же скрылся с места происшествия. Однако спустя два часа сотрудники ГИБДД всё же задержали мужчину. На данный момент проводится необходимая проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.