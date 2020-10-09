Мужчина погиб в ДТП под Саткой

Он выехал на полосу встречного движения.

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В Саткинском районе произошла авария 8 октября. Один из участников ДТП скончался на месте.

В 14:20 на 1667 километре автодороги Москва-Челябинск 47-летний водитель автомобиля «Шевроле Лачети» выехал на «встречку», после чего столкнулся с «Рено Магнум», за рулем которого был 37-летний водитель.

«В результате ДТП водитель автомобиля „Шевроле“ скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту этого происшествия.