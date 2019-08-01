В Челябинской области произошло смертельное ДТП

Виновник происшествия пока не установлен.

Вчера, 31 июля, в Аргаяшском районе Челябинской области неизвестным был сбит 54-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

Инцидент произошел вечером на 3 километре автодороги Верхние Караси-Яраткулова, неустановленный водитель за рулем неизвестного автомобиля, сбил пешехода, находившегося на проезжей части, после чего скрылся с места ДТП.

«В действиях водителя, скрывшегося с места совершения ДТП, в котором пострадали люди, усматриваются признаки преступления, предусмотренные ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Мера наказания предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

В результате происшествия мужчина скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи. В настоящее время сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства ДТП, а также ведется розыск транспортного средства.

Если вы обладаете какой-либо информацией об этом происшествии, просим сообщать об этом по номеру 256-16-84.