Пострадавшего в сгоревшем автомобиле южноуральца санавиацией доставят в Челябинск

Мужчине необходима помощь специалистов.

Пострадавшего в страшном дорожно-транспортном происшествии сегодня, 2 августа, на трассе М5, будут транспортировать в Челябинск. Мужчина 1965 года рождения получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение Миасса. В данный момент ему необходима помощь специалистов из Челябинска.

«Бригада врачей готовится к вылету за пострадавшим в аварии на трассе М5. Пациента на вертолете санавиации доставят в областной ожоговый центр, где он будет проходить дальнейшее лечение», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Напомним, что ДТП, в котором пострадал мужчина, произошло на 1759 километре трассы М5 сегодня, 2 августа. Водитель автомобиля «Вольво» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Хонды», в результате чего оба автомобиля загорелись. Водитель «Хонды» скончался на месте происшествия.

