Скончалась 17-летняя пассажирка, попавшая в ДТП с мусоровозом в Челябинске

Одна из пострадавших в аварии умерла в больнице челябинской области.

Пассажирка автобуса «Уфа-Нижневартовск», который ночью 20 августа протаранил мусоровоз, скончалась в Челябинске, в Областной клинической больнице. Информацию о смерти сайту bfm74 подтвердил Данил Бояринов, первый зампрокурора Челябинска.

На водителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ, «Деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Но в связи со смертью пострадавшей в ДТП, дело будет переквалифицировано на часть 4 этой же статьи, «Деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека». В этом случае мужчине может грозить лишение свободы от 5 до 12 лет.

Всего в аварии пострадало 13 человек, пять из них находятся в больнице. Пострадавшим оказывают помощь. Об этом сайту bfm74 сообщили в горздраве.

«В настоящий момент на госпитализации остается пять человек. Одна из которых в тяжелом состоянии в реанимации. Одна девочка 17-ти лет скончалась, несмотря на всю оказанную медицинскую помощь, от полученных травм, несовместимых с жизнью», — рассказала Наталья Горлова сайту bfm74, начальник управления горздрава.

Напомним, страшное ДТП произошло ночью 20 августа в Челябинске на улице Блюхера. Водитель мусоровоза протаранил микроавтобус, после чего тот опрокинулся. Автобус двигался по маршруту «Уфа-Нижневартовск».