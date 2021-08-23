В Челябинской области продолжается борьба с крупным природным пожаром

В Пластовском районе огонь охватил 580 гектаров леса

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В Пластовском районе продолжается борьба с лесным пожаром. На понедельник, 23 августа, от огня пострадало 580 гектаров. На ликвидации возгорания работают 43 человека и 17 единиц техники. По сообщению пресс-службы главного управления лесами Челябинской области, на место выехал руководитель ведомства Сергей Лавров.

Возле поселка Степное в Пластовском районе второй день идет лесной пожар. Огонь, в большей части, движется по погорельникам прошлых лет: в мае 2019 года этот лес уже пострадал от крупного пожара. Сейчас, в жаркую засушливую погоду, старые умершие деревья вспыхивают как спички. По словам спасателей, работающих на месте, пожар по условиям очень похож на крупный природный пожар, прошедший в начале июля в Карталинском районе.

«В полночь возгорание ликвидировали на площади 550 гектаров. Два бульдозера произвели опашку земли, но за ночь огонь перескочил четырехметровую барьерную полосу и охватил еще 30 гектаров. Службы, несшие на месте ночной караул, борются с огнем с пяти утра. На место выехало руководство ведомства, принимаются все меры для скорейшего тушения пожара. Угрозы населенным пунктам нет», — прокомментировали в пресс-службе ГУ управления лесами.

Напомним, в Челябинской области в этом году от крупного природного пожара пострадали поселки Запасное и Джабык Карталинского района. От природного смерча огнем было охвачено 72 дома, один человек погиб.

Из-за высокой пожарной опасности с 20 августа ввели особый противопожарный режим.

Между тем сегодня на Южном Урале прогнозируют сухую, жаркую и ветреную погоду.