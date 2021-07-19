Валерий Устинов: «Шел огненный смерч, шанса избежать пожара не было»

Замминистра общественной безопасности региона — о ЧС в Карталинском районе и работе пожарных добровольцев

В июле этого года в Карталинском районе случился крупный пожар, который уничтожил часть леса и оставил без крова десятки жителей. Можно ли было избежать его? Помогли бы справиться с первым огнем добровольные пожарные команды, если бы они были в поселках Запасном и Джабык? На эти и другие вопросы в интервью ИА «Первое областное» ответил заместитель министра общественной безопасности Челябинской области Валерий Устинов.

Пожарные по доброй воле

— Валерий Алексеевич, что такое пожарное добровольческое движение и как в Челябинской области оно работает?

— История пожарного добровольческого движения в России насчитывает более 165 лет, оно было создано еще при царизме. Любая служба всегда опиралась в том числе на добровольцев. Это те люди, которые по своей инициативе занимаются обеспечением пожарной безопасности людей и населенных пунктов. Но кроме тушения пожаров они занимаются еще и их профилактикой. Ходят по домам и учреждениям и проводят беседы для предупреждения пожаров — это тоже огромная работа.





— Чем отличается пожарная дружина от пожарной команды?

— Есть добровольная пожарная дружина, они работают без спецтехники. Например, несколько сотрудников в офисе — это уже можно назвать дружиной. Эти люди должны быть обучены, сдать экзамен — существует определенный минимум. И в случае возникновения пожара дружина знает, как действовать: один бежит звонить, чтобы вызвать пожарную охрану, другой бежит к пожарному крану, третий встречает пожарную машину.

А добровольная пожарная команда работает уже с выездной техникой. Это либо приспособленная для тушения пожаров техника, либо полноценный пожарный автомобиль. И если дружина может заниматься только эвакуацией людей из здания и другими первичными мерами реагирования, то команда — это полноценная боевая единица, которая участвует непосредственно в тушении пожара.

— Кто может стать добровольцем-пожарным?

— Почти любой — и мужчина, и женщина. Это должен быть гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет, должен быть годен по состоянию здоровья и должен пройти обучение. Четыре-пять человек — это уже команда. Они дежурят сутки через трое на пожарном автомобиле. Добровольная команда для этого и нужна: она рядом и первой прибывает к месту пожара, подает первый ствол помощи и ждет основные силы, которые подтягиваются позже.





— Где сегодня обучают этим навыкам?

— Есть Всероссийское добровольное пожарное общество. В составе этого общества в регионах, и в Челябинской области в том числе, есть учебный центр. Там совершенно бесплатно обучают добровольцев со всех районов нашей области.

— Раз команды добровольные, это значит, что трудятся они бесплатно?

— Зарплату они, конечно, не получают. Но для них есть денежное вознаграждение. Они ведь чаще всего дежурства совмещают с основной работой.

В этом году в Челябинской области впервые учредили премию гражданам, отличившимся в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Лауреатами стали 25 человек, из них 6 — это добровольные пожарные, которые отличились в борьбе с пожарами. Они получили грамоты и денежные премии. Это губернаторская премия не для профессиональных пожарных, а именно для обычных граждан, добровольцев, которые спасали от огня людей и их имущество. Сейчас мы собираем от глав районов информацию для премирования на следующий год.

— А если говорить о техническом оснащении таких дружин и команд?

— У дружин есть шанцевый инструмент — это минимальный набор. Ранцевые опрыскиватели, лопаты, ломы и другой инвентарь. Что же до пожарной автотехники — обычно ее срок эксплуатации около 12 лет. Если за ней хорошо ухаживают — до 17 лет прослужит, а потом списывают. При этом она еще вполне «боевая», рабочая. И ее передают в пользование добровольцам.





— Кто затем занимается содержанием этой техники? Даже на списанные машины нужны средства.

— Сегодня добровольцы работают по договорам с муниципальным районом. Содержанием может заниматься и Всероссийское добровольное пожарное общество, и частное лицо по договору с главой района. Плюс есть субсидии на эти цели из областного бюджета. Некоторые главы создают команды на пожароопасный период — с весны до осени. Таких примеров мало, но есть. В год содержание пяти человек из одной команды, здания и техники обходится примерно в один миллион рублей. 50 процентов финансируется из областного бюджета, остальное за счет муниципалитета. Всего таких команд в области 115.

В январе 2021 года, то есть задолго до начала пожароопасного сезона, губернатор поручил нашему министерству сделать график территорий, где необходимо организовать новые пожарные команды. В него вошло 21 муниципальное образование. И из 21 муниципалитета 9 выполнят поручение уже в этом году (четыре команды уже создали, пять — начнут работать до конца 2021 года). В остальных 12 муниципалитетах эту работу выполнят в следующем году.

— Как обстоят дела со строительством новых пожарных депо в области?

— Задача по строительству новых объектов для пожарной охраны поставлена губернатором Челябинской области. Из последнего: пожарное депо построили в Миассе — три населенных пункта прикрыли, и с 1 июля новое здание для пожарного подразделения начало работать в селе Кузнецкое Аргаяшского района, где большое количество детских лагерей.

На средства, выделенные из областного бюджета, в этом году построили пожарное депо в поселке Западный Сосновского района и передали здание федеральной службе. Это красивые, современные здания, оснащенные всем необходимым.

— На что в первую очередь требуется финансирование? Какие потребности сейчас есть у добровольных команд?

— Техника, которая есть у добровольных пожарных команд и в пожарных частях области, она часто изношена. Но в этом году губернатор выделил средства на закупку пожарных машин и рассматривается вопрос об увеличении финансирования на эти цели. Автомобили дорогие, в среднем около 8,5 миллионов рублей стоит один, а бывает и дороже.





Пожар в Карталинском районе

— А в Джабыке и Запасном, где недавно полыхал пожар, были добровольные пожарные команды?

— Ни в Запасном, ни в Джабыке добровольная пожарная команда не была создана. Хотя Карталинский район у нас один из лучших в создании добровольцев — там 11 подразделений есть, но именно в этих двух поселках их не было. Сейчас мы планируем перевести добровольную пожарную команду в Запасное. И по предложению губернатора будем создавать там противопожарную службу субъекта. Тогда два этих населенных пункта будут полностью прикрыты пожарной охраной. Они сейчас частично прикрыты — то есть из соседнего поселка к ним едет помощь — из села Еленинка.

— Можно было ли избежать крупного пожара в Карталинском районе, если бы там были добровольные пожарные команды или подразделение?

— Никакого шанса избежать пожара не было. Ветер был 25—30 метров в секунду. Деревья клонило к земле, где сухая трава. С апреля в территории не было ни одного дождя — сушь полнейшая. И огонь сразу же перешел в верховой. Когда горит подстилка в лесу, это одно: пламя распространяется не так быстро, его можно опахать. Верховой огонь вспыхнул в нескольких местах, в одном месте соединился и шел огненный смерч. И он менял направление несколько раз из-за ветра. Скорость 90 километров в час на машине представляете? Представляете, с какой скоростью он шел? Огонь перепрыгивал через сделанную опашку, страшно, что было.

Недавно вышел российский фильм «Огонь» про работу пожарных. У меня тоже есть опыт тушения лесных пожаров, но у меня не было в практике такого, что было в сюжете этого фильма. Я, когда вышел из кино, еще подумал, что фильм, конечно, приукрасили, в жизни такого не бывает пожара. А после пожара в Карталинском районе я так не скажу: один в один было все, как в фильме.





— В соцсетях люди рассказывали и возмущались, что во время пожара сотрудники МЧС стояли и ничего не предпринимали против огня.

— Пожарные машины перед таким огнем были бессильны. Со стороны может показаться, что пожарные стоят и ничего не делают. А ведь пожарные стояли у кромки, перед дорогой, развернув рукавную линию, — на защите населенного пункта. Ствол наготове, чтобы, как только огонь подходит, подать воду. Когда пламя зашло в поселок, пожарные все собрали быстро и вместе с жителями эвакуировались. Потому что была опасность для жизни там. Здесь у пожарных была задача не тушить, а защищать от огня жителей и их дома.

— Другие в социальных сетях рассуждали, что долго принимались решения по тушению пожара.

— Если в области возникает чрезвычайная ситуация, как в Карталинском районе, министр работает на месте, а заместитель возглавляет межведомственный штаб в центре управления кризисными ситуациями. В штаб входят полиция, Миндор, Минсоц и другие ведомства. И на месте пожара создается штаб ликвидации ЧС. Те решения, которые на нем принимаются, передаются межведомственному штабу, который как «мозг» выполняет поставленные задачи. Например, нужна авиация. И начинается оперативная работа, договариваемся о направлении самолетов, бульдозеров, электричек.

— Авиацию, кстати, оперативно направили.

— Да, в Карталинский район вылетели Ил-76, Бе-200 и два Ми-8 из Екатеринбурга. С вечера мы запросили авиационную помощь, и в пять утра они уже начали работать. Чтобы вы понимали, Ил-76, который несет на борту 40 тонн воды, если в один момент сбросит их на жилой дом, он в щепки разлетится. Такая мощь. Технически он может сбрасывать по 20 тонн.

Из поселка Париж просили помощи. Штаб решил, что Ил-76 сделает один заход на Париж. Он сбросил два раза по 20 тонн воды по кромке верхового пожара, и пламя в Париж не ушло. И люди выдохнули.





— Людей из Джабыка вывозили электричкой. Это был на тот момент единственно возможный вариант?

— В Джабыке было три автобуса, но водители не смогли вывезти на них людей во время пожара. Видимость на тот момент была нулевая — шквал огня стоял. Люди боялись, что автобус сгорит вместе с людьми. Как жителей эвакуировать? И в штабе появилась идея обратиться к железной дороге. На счастье, поблизости с поселком есть станция Джабык. И из Карталов пригнали электричку — три вагона на сто человек каждый. Всех загрузили и вывезли: 350 человек, из них 150 детей.

Нужно было организовать пункты временного размещения для людей. Это работа администрации, но на все их не хватает. Надо и кровати, и подушки. У нас в регионе есть 13 складов крупных, где есть все необходимое. Городок жизнеобеспечения на 500 человек мы закупили года два назад. Его выставляешь, и люди могут автономно жить: это и палатки, и все необходимые вещи.





— Сколько населенных пунктов в области еще нуждаются в добровольных пожарных командах и дружинах?

— На сегодняшний день прикрыто 1217 населенных пунктов (95%), 61 населенный пункт у нас остается не прикрыт пожарными командами. В регионе есть концепция развития противопожарной службы. Ситуация постоянно меняется, поэтому документ этот мы регулярно актуализируем. Я думаю, что до 2023 года мы полностью прикроем нашу область пожарными командами.