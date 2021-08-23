Южноуральцам прогнозируют ветреную и жаркую погоду

Осадков синоптики не обещают

Новая неделя в Челябинской области начнется с аномальной жары и порывистого ветра. По данным синоптиков областного гидрометеоцентра, сегодня, 23 августа, столбики термометров вновь покажут до +37°C.

В Челябинской области ожидается переменная облачность, без осадков. Днем воздух раскалится до +32, +37°C. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске также прогнозируют переменную облачность, осадков в областном центре не будет. Днем ртутные столбики поднимутся до +33, +35°C. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

Наступающая неделя тоже будет жаркой: вплоть до пятницы столбики термометров будут подниматься выше +30°C. К выходным те, кто устал от жары, смогут вздохнуть с облегчением: синоптики прогнозируют понижение температуры до +19°C. Следите за ежедневными обновлениями на нашем сайте.