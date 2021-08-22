В Пластовском районе вспыхнул крупный лесной пожар

В ликвидации возгорания задействовано 9 автоцистерн и 45 человек

В Пластовском районе горит лес. Огонь быстро распространяется. Этому способствовала жаркая погода и засушливое лето. По данным МЧС в тушении задействовано 45 человек и 9 единиц техники.

На тушение лесного пожара в воскресенье, 22 августа, прибыли автоцистерны из Пластовского и Чесменского районов. По последним данным МЧС, к тушению привлечены силы и средства региональных ГУ лесами, ГУ МЧС России, задействована тяжёлая техника для опашки территории. Предварительная площадь пожара 1,5 гектара, от МЧС привлечено 9 единиц техники и 45 человек. Угрозы населенным пунктам нет.

О площади пострадавшей территории еще говорить рано, — пока все силы брошены на ликвидацию возгорания. Несколько лет назад этот лес, возле поселка Степное, пострадал от пожара.

Напомним, в этом году в начале июля от крупного природного пожара пострадали населенные пункты Карталинского района:в поселках Джабык и Запасное сгорели 72 дома, погиб один человек.