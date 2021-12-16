В Челябинской области при пожаре в жилом доме погибли три человека

Причины происшествия устанавливают

В поселке Старокамышинске Копейского городского округа при пожаре в пятиэтажном доме погибли три человека. Возгорание произошло ночью 15 декабря в квартире на первом этаже. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Челябинской области.

Спасатели эвакуировали из подъезда 14 человек.

«По трехколенной лестнице с третьего этажа спасли двух человек, еще шестерых (в том числе двух детей) вывели по лестничным маршам из опасной зоны с помощью спасательных комплектов», — рассказали в региональном ГУ МЧС.



На месте работали 28 человек и семь единиц техники. На пожаре погибли три человека, еще один житель дома получил травмы.



Причину возгорания установят сотрудники отдела дознания, они работают на месте происшествия.