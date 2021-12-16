Режиссер Дмитрий Писарев: «В сказах Бажова нет морали»

В воскресенье, 19 декабря, в Молодежном театре состоится премьера новогодней сказки «Сказы Медной горы»

Молодой режиссер Челябинского Молодежного театра Дмитрий Писарев ведет последние репетиции перед премьерой музыкально-хореографического спектакля по сказам Павла Бажова «Сказы Медной горы». Пока хореограф-постановщик Степан Баннов (Театр современного танца Ольги Пона) занимается с актерами пластикой, режиссер ответил на несколько вопросов Первого областного информационного агентства.



Степан Баннов репетирует с актерами один из танцев



— Дмитрий, в этой сказке — новогодний сюжет?

— Совсем нет. Мы ставим не новогоднюю сказку, а просто сказку. Надеемся, она войдет в репертуар, хотя... за последние лет тридцать в театре таких прецедентов не было.

— «Сказы Медной горы» — это сразу несколько бажовских сюжетов?



— Я бы сказал, даже не сюжетов, а бажовских персонажей. В нашем спектакле действуют персонажи из разных сказов — Серебряное копытце, Хозяйка Медной горы, Кокованя, Даренка, Огневушка-поскакушка, ящерки, бабка-синюшка... Мы не знаем, откуда эти персонажи и образы. Бажов их сам придумал, но получилась такая убедительная имитация существующего мира, что его персонажи стали архетипическими. И это не сказки, это мифы.











— Есть серьезные отличия?



— Конечно. У Бажова не сказки, а сказы, как осколки какой-то неизвестной мифологии. И пока я писал инсценировку, понял, в чем отличие мифа от сказки. Сказка — это всегда мораль. А миф никакого отношения к морали не имеет. Помните «Мифы Древней Греции»? Там истории и приключения из жизни богов. Кто хороший, кто плохой? Наша родная Баба-Яга — такой же мифологический персонаж. Она плохая или хорошая? Вот и бажовская Хозяйка Медной горы — плохая или хорошая?

— Данила-мастер точно хороший, он трудился, старался. Он молодец.

— А она его все равно наказала. И в чем тут мораль? У Бажова в финале одного из сказов такая фраза о Хозяйке Медной горы: «Плохому человеку она приносит горе, но и хорошему человеку от нее мало радости». Как тут прикажете понимать? Поэтому я максимально постарался сделать так, чтобы в нашем спектакле не было морали.

Дмитрий Писарев — и автор музыки к спектаклю



— Смелый ход.



— Ну это я вам по секрету говорю. Получилась история о девочке, которая проходит путь до Хозяйки Медной горы. Она ищет Серебряное копытце, все для этого делает... только не подозревает, зачем ей этот путь. И чем он закончится.

Я подумал, что, как происходит смена времен года, так должна происходить в природе и смена Хозяек Медной горы. Все в мире циклично.. Хозяйка превращается в ящерку — и так совершается круг... Бажовым все эти превращения тоже заложены, если помните.

— Красивая история.



— Я надеюсь, что это будет чувствоваться. По сути все ее приключения по дороге становятся инициацией. И получается история про взросление, про становление... Про «время пришло».