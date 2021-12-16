В Челябинской области продолжает дорожать минимальный набор продуктов питания

Цена продовольственной корзины в регионе меньше, чем по России

В Челябинской области стоимость минимального набора продуктов питания в ноябре составила 4965 рублей. С начала года цена продовольственной корзины увеличилась на 13,7%. При этом цена товаров первой необходимости в регионе ниже, чем по России (5133 рубля). Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития Челябинской области.

Напомним, к жизненно необходимым продуктам относятся хлеб, макароны, крупы, бобовые, овощи, свежие фрукты, сахар и кондитерские изделия, мясо, рыба, молочные продукты, яйца и масло.

Сахар в ноябре обходился южноуральцам в среднем в 52,8 рубля. Подсолнечное масло в Челябинской области можно было купить за 129,4 рубля, сливочное — за 657,2 рубля. Куриные яйца стоили 82,3 рубля.

Говядина на Южном Урале стоила 398,3 рубля. Мясо птицы жители Челябинской области в ноябре покупали в среднем за 178,6 рубля. Хлеб и хлебобулочные изделия южноуральцам обходились в 58,4 рубля. Цена свежей капусты составляла 37,6 рубля. Репчатый лук жители региона могли купить за 26,8 рубля. Картофель в Челябинской области стоил 40,9 рубля, морковь — 35,5 рубля.