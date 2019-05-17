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/ В Челябинской области после затопления «потекла» кирпичная кладка жилого дома

В Челябинской области после затопления «потекла» кирпичная кладка жилого дома

С проблемой «потопа» справляются сантехники.
сегодня в 18:00
  |  Происшествия

В Челябинской области из-за затопления «потекла» кирпичная кладка жилого дома. Стена в многоквартирном доме начала рушиться из-за коммунальной аварии. 12 мая произошел прорыв системы теплоснабжения в подъезде дома № 5 по 8 линии проспекта имени Ю. А. Гагарина. Все затопило.

В этот же день было произведено отключение системы теплоснабжения, но 13 мая 2019 года жители дома произвели несанкционированное подключение, что привело к затоплению подвала и невозможности оперативного устранения аварийной ситуации. 16 мая 2019 года на место аварии был осуществлен повторный комиссионный выезд. Дом был повторно отключен от горячего водоснабжения. В настоящее время в указанном доме работают специалисты-сантехники. — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Златоустовского городского округа.

Отметим, что собственниками не выбран способ управления многоквартирным домом. Поэтому неизвестно, кто будет разбираться с проблемной стеной. МКУ ЗГО «УЖКХ» проводили открытые конкурсы по отбору управляющей организации, но они не состоялись в связи с отсутствием заявок.

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