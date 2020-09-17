В Златоусте из-за обильных осадков река подобралась вплотную к жилым домам

На месте организованы пункты наблюдения за уровнем воды и оперативный штаб.

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В Златоусте из-за продолжительных осадков поднялся уровень реки Тесьма. Критический уровень воды в реке — 150 сантиметров, сейчас же уровень в ней достиг уже 130 сантиметров, из-за чего повысилась угроза подтопления жилых домов.

«Собственники домов, расположенных на первой и второй линиях, уже говорят о том, что вода стоит прямо в подвалах. Из-за размытия огородов они потеряли практически весь урожай. В каждом проулке дежурят сотрудники МЧС и правоохранительных органов, для того, чтобы мониторить ситуацию», — рассказывает корреспондент медиахолдинга ОТВ с места событий.

За уровнем реки на данный момент наблюдают бойцы пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Челябинской области, они же мониторят показатели сброса воды трех водохранилищ в городском округе.

«В готовности пункты временного размещения на базе одной из школ по адресу: Златоуст, улица Аносова, дом 129, вместимость — 150 человек. Проведено оповещение населения о складывающейся обстановке», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Златоустовского городского округа.

Кроме того, на месте временного размещения уже стоит техника, подготовленная на случай эвакуации местных жителей.

Для контроля ситуации на месте был организован оперативный штаб, которым руководит глава округа Максим Пекарский.