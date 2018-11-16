/ Пожарные в 15-йраз за год приехали на вызов к дому на Салютной

В 19:01 поступил вызов. На место выехали 2 автоцистерны. Горел мусор, но не в самом здании, а рядом с ним, на площади 5 квадратных метров. В течение 5 минут все было ликвидировано. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.
Отметим, что здание по улице Салютной уже 14 раз горело в этом году. Требования пожарной безопасности в доме не соблюдаются, но взыскать не с кого: управляющая компания отказалась от дома.
Пожарные советуют жильцам закрывать двери в подъезд, купить пожарные извещатели, выучить правила пожарной безопасности, очистить пути эвакуации.