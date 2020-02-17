Послушать
00:00
Среди пострадавших от действий мошенников — жители Кусы, Каслей и Чебаркуля.
Местные жители Каслинского и Чебаркульского районов обратились в полицию, где сообщили, что неизвестный, используя мобильную связь, обманным путем похитил принадлежащие им средства в сумме 160 и 140 тысяч рублей. А в Кусинском районе женщина, 1939 года рождения, лишилась 90 тысяч рублей, когда осуществила размен настоящих купюр на 45 «билетов банка приколов».
Возбуждены уголовные дела по факту мошенничества. В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс