Автоподстава: какие схемы используют мошенники и как не стать жертвой

Советы владельцам машин дал юрист.

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В Челябинске особой популярностью пользуются мошеннические схемы с автомобилями. Жертвами злоумышленников могут стать и обычные жители, и даже администрация города или района.

«Администрация может попасть в такую схему мошенничества из-за плохих дорог. У человека на автомобиле есть какие-то повреждения, он находит яму, ставит туда машину. Далее составляется претензия, что повреждения он получил именно тут», — рассказывает корреспонденту медиахолдинга ОТВ адвокат Николай Попов.

Вариантов, как подставить физическое лицо на дороге — тоже великое множество. Создать искусственное ДТП достаточно просто.

«У мошенника, как правило, дорогая машина, чаще всего не новая. На ней он создает ситуацию на дороге, в которой сложно доказать, что ДТП искусственное. Это может быть резкое торможение или обманный манёвр с поворотом», — отмечает Николай Попов.

Жертвой мошенников чаще всего становятся пожилые мужчины. Злоумышленник надеется на то, что человек не захочет разбираться, а постарается скорее решить вопрос. Женщин же, наоборот, реже стараются выбрать в качестве жертвы. Все потому, что они более эмоциональны и чаще всего просто зовут кого-то на помощь.

«Уберечь можно двумя способами: видеофиксация и езда по правилам. Максимально аккуратная езда», — подчеркнул Николай Попов.

Отметим, что если вы всё-таки попали в дорожно-транспортное происшествие и понимаете, что это мошенническая схема, то лучшее, что вы можете сделать, вызвать ГИБДД. Как правило, злоумышленники будут пытаться договориться на месте или запугать, говоря, что сотрудники Госавтоинспекции могут отобрать у вас права.