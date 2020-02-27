Мошенники стали использовать такси для кражи денег с карт

О новой форме обмана сообщили банки.

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Мошенники вновь придумали способ обмана держателей пластиковых карт. Страдают от действий преступников люди, у которых не подключён онлайн-банк. А заманивают аферисты своих жертв «заботой».

Сценарий таков: мошенники звонят человеку, сообщают, что с его карты хотят списать деньги. И чтобы «защититься», предлагают средства перевести на «безопасный» счёт. Пользователь отвечает, что у него нет мобильного банка. Тогда обманщики предлагают выход: любезно вызывают такси, чтобы довести клиента до ближайшего банкомата. Там доверчивые россияне и теряют свои доходы: перечисляют преступникам порой около 15 тысяч рублей. Траты аферистов на такси окупаются с лихвой.

О новом мошенничестве рассказала газета «Известия». Сбербанк, Ак Барс Банк и Альфа-банк подтвердили изданию, что их клиенты жаловались на подобные действия. Чаще страдают люди старше 60 лет. Вернуть деньги после такого происшествия сложно: перевод выполнен добровольно. Поможет разве что обращение в полицию.

Чтобы не стать жертвой мошенников, важно помнить несколько правил. Во-первых, никому не разглашайте свои персональные данные. Во-вторых, если вам звонят якобы из банка, можно проверить информацию: просто положите трубку, самостоятельно наберите тот номер телефона, который указан на официальном сайте вашей кредитной организации, и задайте вопросы.