Мошенники придумали более опасный способ банковского обмана

Жертвам предлагают перевести деньги на «безопасный» счёт.

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Мошенники в России начали использовать новый метод обмана владельцев банковских счетов. Эксперты считают, что он вызывает у потенциальных жертв больше доверия, чем предыдущие способы. А значит, является более опасным.

Суть аферы такова: преступники звонят от имени банка и сообщают «клиенту», что поступил запрос на закрытие его счёта. Когда человек отвечает, что такого запроса не делал, лжесотрудники предлагают способ спасения денег: перевести их на «безопасный» счёт. Для этого, разумеется, нужны персональные данные.

«Известиям» удалось получить анонимный комментарий от представителя крупного банка. Он рассказал, что такой вид обмана опаснее предыдущих. И дело не только в новизне и эффекте неожиданности. Оказывается, подобные ситуации могут быть вполне реальными. Эксперт привел в пример случай, когда его знакомой позвонили из отделения банка, которое планировали закрыть. И клиентке действительно предложили перевести счёт в другой офис. После проверки оказалось, что звонок настоящий.

Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно помнить несколько правил. Во-первых, не сообщайте никому ваши персональные данные. Во-вторых, если вам звонят из банка с просьбой назвать личные сведения, лучше прервать разговор и перезвонить по тем номерам, которые указаны на официальном сайте вашей кредитной организации. Там можно проверить информацию. В-третьих, не отправляйте никому фотографию вашей карты, даже если ждёте перевода денег.