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/ В Челябинской области полицейские изъяли полкило наркотиков

В Челябинской области полицейские изъяли полкило наркотиков

В результате профилактических мероприятий задержано несколько южноуральцев.
сегодня в 16:40
  |  Происшествия

Южноуральские полицейские проводят профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов незаконного хранения и распространения наркотических средств. В рамках подобных мероприятий, оперуполномоченные уголовного розыска Отдела МВД России по Уйскому району задержали жителя поселка Мирный. У мужчины 1979 года рождения был обнаружен пакет с 340 граммами наркотического вещества, которое, по его словам, он собрал для лечебных целей.

В селе Борисовка Пластовского района сотрудники уголовного розыска ОМВД обнаружили в доме ранее судимого мужчины 1986 года более 280 граммов наркотического средства.

По всем фактам незаконного оборота наркотиков в отделах полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации Максимальная санкция данных частей статей — лишение свободы на срок до 3 и 20 лет. — сообщает сайту «Первый областной» пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.

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