/ Полицейские Челябинска задержали мужчину с крупной партией наркотиков

Подозреваемого в сбыте вещества арестовали возле одного из ТРК.

Сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотического вещества. 19-летний мужчина был задержан полицейскими в воскресенье, 3 марта, в одном из торгово-развлекательных центров города.

При проведении личного досмотра полицейские обнаружили в кармане куртки мужчины пакет со светлым порошком внутри. Исследование показало, что изъятое вещество является героином общей массой 114 граммов, что является крупным размером. — рассказал сайту «Первый областной» специалист пресс-службы Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере».